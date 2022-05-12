Карантин вихідного дня збільшив безробіття

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив ситуацію з безробіттям в країні. Згідно з даними Державної служби статистики, офіційно безробітних українців зараз налічується понад 420 тисяч осіб. Цифра збільшилася через введення карантину вихідного дня, як пояснив чиновник.

За його словами, карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України і в цілому ВВП сильно не постраждав. У той самий час від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг з великою кількістю робочих місць.

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що на початок карантину в Україні в березні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а сьогодні - 420 тисяч, хоча ще місяць тому було 396 тисяч.