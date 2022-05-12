Карантин вихідного дня збільшив безробіття

15:30 10 грудня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив ситуацію з безробіттям в країні. Згідно з даними Державної служби статистики, офіційно безробітних українців зараз налічується понад 420 тисяч осіб. Цифра збільшилася через введення карантину вихідного дня, як пояснив чиновник.

Фото: Безработных украинцев стало больше - Шмыгаль

За його словами, карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України і в цілому ВВП сильно не постраждав. У той самий час від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг з великою кількістю робочих місць.

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що на початок карантину в Україні в березні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а сьогодні - 420 тисяч, хоча ще місяць тому було 396 тисяч.

"Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину", - додав Шмигаль.