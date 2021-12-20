Капітальні видатки держбюджету профінансовано лише на третину

17:22 19 листопад Київ, Україна

У Рахунковій палаті зазначили, що лише 68% усіх запланованих видатків на 2021 рік використано. Більше того, витрати на капітальний ремонт, купівлю обладнання, будівництво та реконструкцію здійснено лише на 38%.

Керівник РП зазначив, що всі суми, що залишилися, заплановані в рахунок витрат, повинні будуть бути використані протягом півтора місяця, тобто до кінця поточного року. Він також додав, що така ситуація лише посилює ризики невиконання плану видатків, а це означає – неефективне управління бюджетними коштами, що може призвести до ще більшої заборгованості.

У той самий час план доходів до державного бюджету вже перевиконано на 3,8% або на 28,6 мільярда гривень, а до кінця 2021 року ще півтора місяця. Він пояснив, що це сталося, оскільки надходження від ПДВ зросли, також зросла кількість рентних оплат за користування надрами та збільшилась кількість акцизів на ввезені в Україну товари.