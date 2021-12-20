Капітальні видатки держбюджету профінансовано лише на третину

У Рахунковій палаті зазначили, що лише 68% усіх запланованих видатків на 2021 рік використано. Більше того, витрати на капітальний ремонт, купівлю обладнання, будівництво та реконструкцію здійснено лише на 38%.
У той самий час план доходів до державного бюджету вже перевиконано на 3,8% або на 28,6 мільярда гривень, а до кінця 2021 року ще півтора місяця. Він пояснив, що це сталося, оскільки надходження від ПДВ зросли, також зросла кількість рентних оплат за користування надрами та збільшилась кількість акцизів на ввезені в Україну товари.
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