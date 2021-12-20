Капітальні інвестиції в Україні збільшились майже на 10%

09:31 29 листопад Київ, Україна

За даними Державної служби статистики, лише за третій квартал 2021 р. (з липня по вересень) капітальні інвестиції в Україні зросли на 18,7%, якщо порівнювати їх із тим же періодом попереднього року.



Незважаючи на те, що у другому кварталі (з квітня по червень), як зазначають у відомстві, зростання інвестицій було дещо меншим (17,1%), тенденція його, як і раніше, спостерігається. При цьому саме з другого кварталу ситуація на ринку інвестицій почала налагоджуватися, оскільки у першому (з січня до березня), навпаки, спостерігався спад капітальних вкладень на 9,5%.



За даними Державної служби статистики, у третьому кварталі капітальні інвестиції в Україні становили 331,67 мільярда гривень. Якщо говорити про статистику за період усіх дев'яти місяців, то порівняно з 2020 роком зростання вкладень відбулося на 9,7%.