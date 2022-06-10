Канада заморозила російські активи на $123 млн

15:30 10 червня Київ, Україна

Згідно з оновленим звітом Канадської королівської кінної поліції (RCMP), після вторгнення росії в Україну Канада заблокувала російські активи на 123 мільйони канадських доларів (близько 96,8 млн доларів США).

Також було заблоковано транзакції на 289 мільйонів канадських доларів (близько 227,4 млн доларів США).

Про це йдеться у звіті RCMP.

«З 24 лютого по 7 червня 2022 року були заморожені російські активи на загальну суму, приблизно еквівалентну 123 031 866,85 канадських доларів, а також заблоковані транзакції на загальну суму, еквівалентну приблизно 289 090 090,74 канадських доларів у рамках закону про спеціальні економічні заходи (SEMA) щодо росії», - сказано у заяві.

У поліції додали, що відповідно до обмежень, передбачених законом про конфіденційність, поки що немає можливості надати більш конкретну інформацію щодо цих сум.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Канада запровадила кілька пакетів санкцій. Зокрема, під санкції потрапили президент росії путін, глава мзс лавров, колишня гімнастка Кабаєва, голова центробанку Набіулліна.



Також Канада ввела санкції проти російських фірм та обмежила експорт до росії. 8 червня Канада запровадила нові санкції щодо російської нафтової, газової, хімічної промисловості та інших секторів економіки.