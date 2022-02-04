Яку вигоду отримають аграрії від угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

11:50 04 лютий Київ, Україна

Україна та Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. На думку Андрія Ярмака, економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільської організації ООН (FAO), угода дуже вигідна українським аграріям, зокрема, плодоовочівникам.



За словами експерта, Туреччина вже сьогодні є одним із найбільших ринків збуту для української аграрної продукції: олійних культур, олії, зернових, компонентів кормів для сільськогосподарських тварин, цукру, кондитерської продукції, волоських горіхів, бобових тощо.

«За деякими з цих продуктів Туреччина для України вже зараз є ринком №1, і наша країна має реальну можливість зміцнити свої позиції, – зауважив Андрій Ярмак. – Візьмемо для прикладу волоський горіх. Після того, як мито на горіх було скасовано для низки країн, Україна майже випала з цього великого ринку та втратила близько 40 мільйонів доларів прибутку! Тепер ці позиції буде повернено. І це лише один приклад на 40 мільйонів».

Окрім горіха, чудові перспективи для України відкриваються у постачаннях живих бичків та м'яса яловичини. Це великий ринок збуту, який практично закритий для нас. Не менш цікаві перспективи щодо кондитерської продукції, а це, нагадаю, продукти з високою доданою вартістю.



Крім того, збільшення обсягів торгівлі – це поява нових робочих місць та підвищення рівнів доходів населення.

Економіст також нагадав, що Туреччина є великим реекспортером на ринки Африки та Азії.



Щодо турецького імпорту в Україну, експерт нагадав, що і до появи угоди ці товари не обкладалися митом.