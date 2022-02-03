Яких збитків завдають протести економіці Білорусі

У Мінміськвиконкомі Білорусі заявили, що збитки від акцій протестів в Мінську оцінили в більш ніж 290 тисяч доларів.
За словами начальника управління міського господарства та енергетики Мінміськвиконкому Володимира Лебедя, у вихідні втрати міста зростають.
За словами начальника управління міського господарства та енергетики Мінміськвиконкому Володимира Лебедя, у вихідні втрати міста зростають.
У скільки обходяться демонстрації:
- в будній день демонстрації завдають місту збитків на 3900 доларів;
- у вихідні - до 8-12 тисяч доларів.
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