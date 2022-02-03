Яких збитків завдають протести економіці Білорусі

17:44 16 вересень Київ, Україна

У Мінміськвиконкомі Білорусі заявили, що збитки від акцій протестів в Мінську оцінили в більш ніж 290 тисяч доларів.

За словами начальника управління міського господарства та енергетики Мінміськвиконкому Володимира Лебедя, у вихідні втрати міста зростають.
"З початку несанкціонованих заходів збитки становлять понад 750 тисяч білоруських рублів (292 тис доларів)", - заявив він.
У скільки обходяться демонстрації:
  • в будній день демонстрації завдають місту збитків на 3900 доларів;
  • у вихідні - до 8-12 тисяч доларів.
"Сюди входить прибирання території, усунення несанкціонованих написів на фасадах і на інших елементах. У перші дні ще били скло в автобусах, спалювали сміттєві баки, лавки перевертали. А елементи інфраструктури (світлофори, знаки) не зафарбовуються, їх потрібно замінювати", - повідомив Лебідь.