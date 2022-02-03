Яких збитків завдають протести економіці Білорусі

17:44 16 вересень Київ, Україна

У Мінміськвиконкомі Білорусі заявили, що збитки від акцій протестів в Мінську оцінили в більш ніж 290 тисяч доларів.



За словами начальника управління міського господарства та енергетики Мінміськвиконкому Володимира Лебедя, у вихідні втрати міста зростають.

"З початку несанкціонованих заходів збитки становлять понад 750 тисяч білоруських рублів (292 тис доларів)", - заявив він.

У скільки обходяться демонстрації:

в будній день демонстрації завдають місту збитків на 3900 доларів;

у вихідні - до 8-12 тисяч доларів.