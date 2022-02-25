Яким категоріям населення не передбачені субсидії

Питанням отримання державних субсидій на комунальні послуги стурбована значна частина населення країни. На отримання цієї допомоги сподіваються пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні та низькооплачувані українці. У Міністерстві соціальної політики пояснили, кому, згідно з новими правилами, можуть відмовити в наданні субсидії.

Так, в наданні субсидії відмовлять, якщо площа квартири перевищує 130 кв. м, а площа будинку більше ніж 230 кв. м.

При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які знаходяться у спільній частковій або спільній власності, або розташовані в сільській місцевості та отримані у спадок.

«Виняток буде зроблено лише тим, хто має кілька житлових приміщень в сільській місцевості, з огляду на їхню низьку вартість і неліквідність (як правило, це успадковане майно)», - розповіли в Мінсоцполітики.

Право на субсидію втрачають працездатні особи, які понад 60 днів відсутні за місцем реєстрації і не декларують своїх доходів. В цьому випадку необхідно або задекларувати доходи, або змінити місце реєстрації протягом 30 днів.

Також субсидію не отримають українці, які купили квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа), товари тривалого користування на суму понад 50 тисяч гривень разово протягом року, що передує року звернення за субсидією; мають банківський депозит в сумі понад 100 тисяч гривень; здійснили покупку-продаж валюти і банківських металів за рік до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень.

Без субсидії залишаться і ті громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів більше трьох місяців; не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період; володіють автомобілем, якому менше 5 років з дати випуску.

Нагадаємо, з 7 травня 2021 року затверджені нові бланки для оформлення субсидії. Новий бланк заяви на отримання допомоги на оплату комунальних послуг необхідно завантажити на сайті Міністерства соціальної політики. Після цього важливо завантажити новий бланк декларації і вивчити інформацію про зміни, завантажити зразки заповнених бланків і рекомендації до заповнення.

Економіст Олег Пендзин прогнозує, що в Україні не вистачить грошей на субсидії на оплату комунальних послуг.