Яким буде курс гривні у січні. Прогноз експертів

Експерти відзначають 2021 рік щодо курсу валют - досить успішним. А січень 2022 року вони вважають більш-менш стабільним, без різких коливань.
Нагадаємо, що курс української валюти протягом року зміцнювався, хоч і була зафіксована девальвація гривні в грудні 2021. У новому році зниження курсу продовжилося на незначному рівні: з 30 грудня по сьогодні долар виріс у ціні на 9 копійок, в цей самий час євро став дешевшим на 1 копійку.
Станом на 5 січня 2022 року Нацбанк встановлює офіційний курс 27,30 гривні/долар, 30,77 гривні/євро. Таким чином, готівковий ринок валют зміцнився на 10-20 копійок. У пунктах обміну валют долари можна продати по 27,23 гривні, купити по 27,49 грн за долар, а євро по 30,62 гривні та 31,04 гривні відповідно продати/купити.
Що ж до прогнозу курсу на січень, експерти сходяться на думці, що суттєвих коливань не буде, незважаючи навіть на те, що на міжбанку американський долар все-таки може подорожчати до 27,5 гривні.
«Протягом найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4 – 27,6 грн», — зазначають експерти.
До речі, фахівці прогнозують на кінець 2022 року курс долара за 27,6-27,8 гривні, згідно з базовим сценарієм.
Нагадаємо, що курс української валюти протягом року зміцнювався, хоч і була зафіксована девальвація гривні в грудні 2021. У новому році зниження курсу продовжилося на незначному рівні: з 30 грудня по сьогодні долар виріс у ціні на 9 копійок, в цей самий час євро став дешевшим на 1 копійку.
Станом на 5 січня 2022 року Нацбанк встановлює офіційний курс 27,30 гривні/долар, 30,77 гривні/євро. Таким чином, готівковий ринок валют зміцнився на 10-20 копійок. У пунктах обміну валют долари можна продати по 27,23 гривні, купити по 27,49 грн за долар, а євро по 30,62 гривні та 31,04 гривні відповідно продати/купити.
Що ж до прогнозу курсу на січень, експерти сходяться на думці, що суттєвих коливань не буде, незважаючи навіть на те, що на міжбанку американський долар все-таки може подорожчати до 27,5 гривні.
«Протягом найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4 – 27,6 грн», — зазначають експерти.
До речі, фахівці прогнозують на кінець 2022 року курс долара за 27,6-27,8 гривні, згідно з базовим сценарієм.
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