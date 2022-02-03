Яким буде коефіцієнт перерахунку пенсій у 2022 році

18:01 02 лютий Київ, Україна

У Міністерстві фінансів розповіли, як збільшаться пенсійні виплати у березні 2022 року після чергової індексації. Йдеться про коефіцієнт для перерахунку пенсій.



Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко.



Він зазначив, посилаючись на попередні розрахунки Міністерства соціальної політики, що обсяг індексації пенсій у березні буде щонайменше 14%. Проведена індексація пенсій покриє інфляцію, каже урядовець.



Марченко нагадав, що згідно із законом, індексацію пенсій щорічно проводять шляхом підвищення показника середньої зарплати, що враховується для обчислення пенсійної виплати, на коефіцієнт, що становить 50% показника збільшення споживчих цін за період попереднього року та 50% показника збільшення середньої зарплати трьох календарних років, що передують року, коли проводять збільшення.

"За попередніми розрахунками Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14%", - сказав глава Мінфіну.