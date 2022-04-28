Які сфери будуть цікаві інвесторам після деокупації Донбасу

На думку фінансистки, члена Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Вікторії Страхової, після деокупації Донбасу для інвесторів стануть привабливими раніше реалізовані і нові напрямки, але це точно не вугільна галузь.
"Видобуток вугілля вже не буде основним напрямком промисловості в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) після повернення їх під контроль України. При цьому територія буде цікава для інвестування в інші сектори", - заявила Страхова.
Вона нагадала, що інвестори приймають рішення про капіталовкладення в залежності від співвідношення "прибуток - ризик". Але і в проблемних регіонах вони знаходять вигоду.
"Я завжди наводжу в приклад таку дуже криміногенну країну, як ПАР, в якій працює компанія De Beers (міжнародна корпорація з видобутку, обробки і продажу природних алмазів, - прим.). Думаю, що Донбас теж може дати інвестиційні можливості. Слава Богу, зараз світ живе в епоху досить дешевих грошей, тому проєкти, які ми можемо запропонувати в ОРДЛО після відновлення суверенітету на даній території, будуть цікаві багатьом інвесторам - як локальним, так і міжнародним", - впевнена Страхова.
Фінансистка вважає, що будуть привабливі проєкти, які і раніше реалізувалися на Донбасі, а також нові напрямки.
"Виходячи зі свого досвіду, що б я бачила. Наприклад, з тих проєктів, які були - утилізація шахтного метану. Також розвиток нових галузей агросектора, але вже в промислових масштабах - вирощування тих же грибів, равликів. Це, може, звучить смішно, але насправді це прибутково. Це може продаватися. Сонячна енергія, оскільки обумовлена специфікою цього регіону", - перерахувала Страхова.
Вона додала, що також потрібно враховувати, що більшість шахт на нині окупованій частині Донбасу затоплені. Але промислові території можна використовувати під розвиток технологічного сектора, під виробництво технологічного обладнання.
"Ми розуміємо, що видобуток вугілля не буде основним фактором. Але створювати цей пояс благоденства можна. Було б бажання", - резюмувала Вікторія Страхова.
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