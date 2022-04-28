Які сфери будуть цікаві інвесторам після деокупації Донбасу

21:08 29 липня Київ, Україна

На думку фінансистки, члена Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Вікторії Страхової, після деокупації Донбасу для інвесторів стануть привабливими раніше реалізовані і нові напрямки, але це точно не вугільна галузь.

"Видобуток вугілля вже не буде основним напрямком промисловості в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) після повернення їх під контроль України. При цьому територія буде цікава для інвестування в інші сектори", - заявила Страхова.

Вона нагадала, що інвестори приймають рішення про капіталовкладення в залежності від співвідношення "прибуток - ризик". Але і в проблемних регіонах вони знаходять вигоду.

"Я завжди наводжу в приклад таку дуже криміногенну країну, як ПАР, в якій працює компанія De Beers (міжнародна корпорація з видобутку, обробки і продажу природних алмазів, - прим.). Думаю, що Донбас теж може дати інвестиційні можливості. Слава Богу, зараз світ живе в епоху досить дешевих грошей, тому проєкти, які ми можемо запропонувати в ОРДЛО після відновлення суверенітету на даній території, будуть цікаві багатьом інвесторам - як локальним, так і міжнародним", - впевнена Страхова.

Фінансистка вважає, що будуть привабливі проєкти, які і раніше реалізувалися на Донбасі, а також нові напрямки.

"Виходячи зі свого досвіду, що б я бачила. Наприклад, з тих проєктів, які були - утилізація шахтного метану. Також розвиток нових галузей агросектора, але вже в промислових масштабах - вирощування тих же грибів, равликів. Це, може, звучить смішно, але насправді це прибутково. Це може продаватися. Сонячна енергія, оскільки обумовлена специфікою цього регіону", - перерахувала Страхова.

Вона додала, що також потрібно враховувати, що більшість шахт на нині окупованій частині Донбасу затоплені. Але промислові території можна використовувати під розвиток технологічного сектора, під виробництво технологічного обладнання.