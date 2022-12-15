Які регіони придбали найбільше генераторів - статистика

18:01 15 грудня Київ, Україна





За даними проєкту Prozorro, за 11 місяців року було придбано понад 10 тисяч генераторів на 1,5 мільярда гривень (ще не завершились листопадові аукціони на генератори на 227 мільйонів гривень). У грудні вже оголосили закупівлі більш як на 900 мільйонів.



Попит на генератори значно зріс у жовтні і продовжив зростати, кажуть в організації. Так, у листопаді вже придбали більше генераторів, ніж у попередні місяці. Організація Transparency International Ukraine проаналізувала, скільки генераторів через майданчик Prozorro у 2022 році придбали державні органи та підприємства та місцева влада.За даними проєкту Prozorro, за 11 місяців року було придбано понад 10 тисяч генераторів на 1,5 мільярда гривень (ще не завершились листопадові аукціони на генератори на 227 мільйонів гривень). У грудні вже оголосили закупівлі більш як на 900 мільйонів.Попит на генератори значно зріс у жовтні і продовжив зростати, кажуть в організації. Так, у листопаді вже придбали більше генераторів, ніж у попередні місяці.

Які регіони придбали найбільше генераторів

Найбільше генераторів придбали у Київській області – майже 2,6 тисячі на 451 мільйон гривень (організація порахувала разом із областю місто Київ, що є окремою адміністративною одиницею).

На другому місці за кількістю придбаних генераторів – Дніпропетровська область із 860 пристроями за 197 мільйонів.

На третьому опинилася Вінницька, де купили 784 генератори на 144 мільйони.

Які органи придбали найбільше генераторів

Більше генераторів (400 на 28,6 мільйона гривень) придбав Департамент муніципальної безпеки КМДА. Вони потрібні для об'єктів критичної інфраструктури міста та тих, що забезпечують життєдіяльність киян, таких як комунальні аптеки та ЦНАПи.

На другому місці – КП «Вінницяміськтеплоенерго» із 247 генераторами на 62,4 мільйона гривень.

Щонайменше четверта частина витрат на генератори в Prozorro припадає на водоканали та підприємства теплоенерго.