Які продукти найбільше подорожчали - дані Держстатистики

Згідно з наданими державною службою статистики України стало відомо, що найбільше зі звичних для українців продуктів подорожчали яблука. Їх вартість за період з січня по липень зросла в 2,3 рази (38 грн за кілограм). На другому місці морква, яка подорожчала в 2,2 рази 914,5 грн за кілограм). Ціна гречаної крупи зросла на 33% і склала 37 грн за кілограм.

У той же час, цибуля за цей період подешевшав на 24% - до 6,8 грн за кг, яйця - на 23% - до 16,2 грн за десяток, куряче філе - на 16% - до 84,8 грн за кг.

Хліб пшеничний подорожчав на 4% або на 1 гривню - до 24,9 грн. Молоко подешевшало на 2% - до 24,9 грн за літр. Картопля подешевшала на 6% - до 12,6 грн за кіло.

Разом з тим, горілка не подорожчала і коштує 94 грн за півлітра, а пиво незначно подешевшало - на 3% до 17,6 грн за пляшку.

У цьому році в Україні засіяли половину посівного мінімуму гречки. Через це ціни на крупу будуть рости, сказав виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%, з початку року зросли на 1,4%.