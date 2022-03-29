Які галузі стали найбільш дохідними в 2020 році - Держстат

Сьогодні Державна служба статистики на сайті опублікувала інформацію про найрентабельніші галузі української економіки. Так, аграрна сфера в 2020 році зросла в доході в півтора раза. Однак при цьому виробництво с/г продукції скоротилося на 14%.

За даними Держстату, найбільш рентабельними стали галузі сільського, лісового і рибного господарств - 18,4%.

Слідом за ними за рівнем прибутку йдуть гуртова і роздрібна торгівля - 16,3%, інформація та телекомунікації - 15,2%, охорона здоров'я - 11%, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 6,8%. У той самий час в промисловості рентабельність становить лише 4%, у професійній, науковій і технічній діяльності - 2,4%.

Водночас низка галузей показали негативну рентабельність: тимчасове розміщення і організація харчування - 8,9%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 9,6%, операції з нерухомим майном - 5,4%.

Як відомо, аграрні барони України в 2020 році збільшили свій прибуток у півтора раза, до 58,5 млрд гривень. При цьому саме виробництво сільгосппродукції скоротилося на 14%. Тобто, зростання прибутку викликано виключно подорожчанням агропродукції. Так, найбільший прибуток отримали сільськогосподарські підприємства, які виробляють соняшник - близько 21,1 мільярда гривень, пшениці - 19 мільярдів гривень, кукурудзи на зерно - 11,9 мільярда гривень, ріпаку - 6,6 мільярда гривень, а також молока - 3,8 мільярда гривень.

За даними Держслужби статистики, соняшникова олія українського виробництва на внутрішньому ринку за рік подорожчала на 64%, цукор - на 68%, яйця - на 34%, хліб - на 17%, м'ясо - на 10,5%. У той самий час, за підсумками 2020 року, доходи українських сімей зросли лише на 2,6%.