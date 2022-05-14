Яка середня зарплата була в 2020 році на держпідприємствах

16:27 13 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Мінекономіки, найвища середньомісячна зарплата була у працівників Мінцифри - 47 434 грн.

Також в топ найвищих середньомісячних зарплат увійшли Мінфін (27 560 грн), Міністерство охорони здоров'я (27 334 грн), Мінстратегпром (22 582 грн) і Міненерго (21 935 грн). Замикають рейтинг по середньомісячній зарплаті в міністерствах Міноборони (9 255 грн) і Мінмолодьспорт (8 053 грн).



У той самий час серед держагентств, служб і органів виконавчої влади найвища середньомісячна зарплата в 2020 році була в Укрінфрапроєкті (65 705 грн), Держатомрегулюванні (29 108 грн) і НКРЗІ (26 297 грн). Найнижча зарплата - в ДКА (Державне космічне агентство - 8 732 грн), Держводагентстві (7 454 грн) і Держенергоефективності (5 850 грн).



Нарешті, серед місцевих органів виконавчої влади лідирують Запорізька (66 206 грн), Кіровоградська (32 917 грн) і Полтавська (32 115 грн) ОДА. Замикають рейтинг Тернопільська РДА Тернопільської області (6 011 грн) і КМДА (5 097 грн).



