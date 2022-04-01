Як вибори в США вплинули на падіння вартості нафти

14:20 07 листопада Київ, Україна

Занадто недовгим виявилося зростання цін на нафту на світовому ринку на початку місяця. Трохи протримавшись вище $40 за барель, нафта знову почала втрачати в ціні.

На думку аналітиків, на таке масштабне падіння ціни на нафту - нижче $40 за барель, вплинув затяжний процес підрахунку голосів на виборах президента США. Про це в п'ятницю, 6 листопада, повідомило інформагентство Reuters.

За його даними, в ході денної торгової сесії на лондонській біржі нафта марки Brent подешевшала на 3,69%, до $39,42 за барель.

Вартість американської нафти марки WTI на нью-йоркській біржі впала на 4,31%, до $37,12 за барель.

"З огляду на те, що учасники ринку вимагають ясності у виборах (президента США), коливання попиту знову позначаються на енергетичному комплексі", - заявив Стівен Бреннок з брокерської компанії PVM.

На ціну вплинуло також згасання надії інвесторів на затвердження великого пакета економічних стимулів в США. Цей пакет повинен був допомогти подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що світові ціни на нафту еталонних марок продовжують зростання на сигналах про те, що країни ОПЕК+ можуть відкласти заплановане на початок року зняття частини обмежень на видобуток нафти.