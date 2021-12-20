Як Володимир Жмак боровся з корупцією в "Укрзалізниці" і чим це для нього закінчилося

312 млн грн збитку могла б зазнати "Укрзалізниця" в перші 2,5 місяця поточного року, якби не професійні дії Офісу з безпеки компанії щодо попередження та виявлення економічних злочинів, під керівництвом команди Володимира Жмака.

За довгі роки в УЗ склалася ситуація, в якій економічні злочини залишалися безкарними і процвітали. З приходом нового керівництва корупційні схеми стали руйнуватися на всіх рівнях компанії.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", співробітники Офісу з безпеки УЗ щодо попередження та виявлення економічних злочинів з 1 січня по 15 березня 2021 року запобігли 312 млн збитків, з яких 63 млн склали виявлені порушення у сфері закупівель в період з 1 по 15 березня ц.р.

За результатами проведення перевірок і внутрішніх розслідувань, встановлені факти неврахованого споживання електроенергії майже на 2 млн грн (це близько 1 млн кВт).

Виявлено також і корупційні схеми в тендерних закупівлях, що плануються. Зокрема, 45 оголошених конкурсів на придбання товарів і послуг для УЗ мали потенційні ризики і були взяті на контроль. Ефективність цього заходу забезпечення збереження майна була доведена в січні-лютому поточного року, коли вдалося запобігти 240 млн збитків.

В результаті застосування заходів, спрямованих на забезпечення збереження вантажів під час їхніх перевезень, Офіс з безпеки організував і провів, в цілому, більше ніж 3 тисячі рейдів, в процесі яких припинені 260 фактів розкрадань і затримані 284 підозрюваних в скоєнні злочинів.

Тут також варто відзначити і ще один факт. До приходу Володимира Жмака, розукомплектування вагонів мало системний характер і активно росло з 2018 року і до приходу нового глави правління. Так, виявлений збиток від розукомплектування вагонів «Укрзалізниці» в 2019 році становив 76,8 млн грн. Встановити винних і відшкодувати підприємству вдалося тільки 11,35 млн грн. Але ж, крім грошових втрат, такі дії становлять серйозну загрозу безпеці на залізниці. Протягом минулого року «Укрзалізниця» зафіксувала майже 26 тис. розукомплектованих вантажних вагонів.

З вагонів знімалися деталі та комплектувальні для здачі в брухт, подальшого перепродажу третім особам.

З приходом нового керівництва в компанію подібного роду розкрадання стали активно припиняти. Зловмисників затримували і притягали до відповідальності.

З найперших днів керівництва Володимира Жмака боротьба з корупцією на підприємстві не припинялася. Варто відзначити, що співробітники не особливо турбувалися про те, що їх можуть викрити. Сп'янілі безкарністю і потуранням з боку колишніх керівників і Наглядової ради (яка діє і зараз), вони діяли сміливо і на подив відверто.

Так, у вересні 2020 року повідомили про факти корупції на контейнерних перевезеннях. Цим зайнялися співробітники СБУ. У керівника одного з підрозділів було виявлено понад 1,2 млн грн, які він зберігав в холодильнику, а також оригінали печаток підприємств з ознаками фіктивності, чорнова бухгалтерія, фінансово-господарська документація і матеріали листування фігурантів.

Співробітники управління безпеки УЗ запобігли спробі вивезти з території АТ "Київський електровагоноремонтний завод" близько 50 кг виробів з міді, 120 кг ізоляції і 40 м2 вініл-шкіри. Про це повідомлялося 18 грудня 2020 року. Зловмисники передані в правоохоронні органи.

Співробітники управління економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" при проведенні перевірок виявили факти, які свідчать про кримінальні правопорушення посадових і службових осіб компанії, в результаті яких компанії в 2018-2020 роках було завдано збитків на суму понад 203 млн грн. Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, за підсумками розслідування рекомендовано притягнути до дисциплінарної та адміністративної відповідальності 110 посадових осіб.

Сьомого листопада 2020 року у відкритому доступі з'явилася інформація про незаконні дії співробітників УЗ, які привели до багатомільйонних збитків. Йдеться про 110 співробітників і про 200 млн грн збитку. Інформація була передана в СБУ.

Далі, 8,5 млн грн збитків виявлено на крадіжках електроенергії. Інформація поширилася у відкритому доступі 27 листопада 2020 року. Про це стало відомо в результаті службової перевірки регіональної філії "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" і департаменту електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці". Встановили факти самовільного, безоблікового і незаконного підключення сторонніх споживачів до електромереж філії "Енергозбут". Матеріали передані в НАБУ.

І це далеко не повний перелік фактів, які знаходяться у відкритому доступі.

Довідково! 17 березня 2021 року Володимира Жмака Кабмін України звільнив з посади голови правління УЗ на підставі рішення Наглядової ради компанії.