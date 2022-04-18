Як в Росії піднімають ціни на масові продукти

Своєрідно піклується про здоров'я росіян уряд РФ. Тепер життя росіян може стати прісним. Хочеш їсти «солодку отруту» і «білу смерть» - цукор і сіль - плати. А то потім лікувати тебе не буде за що.

Громадська палата, Російський союз платників податків та Інститут розвитку правового суспільства запропонували ввести акциз на продукти з підвищеним вмістом солі і цукру, повідомляють «Известия».

Так що, плакали карамельки та оселедець - єдина радість жителів глибинки, що починається за межею МКАД.

Приводом для такої ініціативи її автори назвали необхідність додаткових витрат на профілактику неінфекційних захворювань, наприклад, діабету другого типу.

Вони вважають, що конкретний розмір нових зборів повинен визначити уряд. Залежно від них піднімуться ціни на такі масові продукти, як фастфуд, готова м'ясна продукція, піца, пельмені, соуси, консерви, солодкі газовані напої, кондитерські вироби та багато іншого.

Критерієм автори закликають вважати вміст цукру і солі понад 22,5 грама і 2,5 грама на 100 грамів товару. Хоча вони допускають, що продукти з природним підвищеним вмістом солі і цукру можна зробити винятком.

Перший заступник голови комісії з експертизи суспільно значущих законопроєктів та інших правових ініціатив Громадської палати Артем Кір'янов підкреслив, що навіть додаткові 50 копійок з одного товару, гіпотетичний розмір нового акцизу, дозволять знизити витрати на лікування хворих на діабет.

Відповідні листи направлені керівникам Мінфіну, Мінпромторгу і МОЗ. У фінансовому відомстві вказали, що звернення не надійшло на розгляд, а тому введення відповідного акцизу поки не обговорюється.

З 1 січня 2021 року в Росії різко виросте акциз на тютюнові вироби - на 20 відсотків замість запланованих 4 відсотків. Очікується, що додаткові збори з курців принесуть російському бюджету близько 80 мільярдів рублів.