Як Україні стати в один ряд зі світовими лідерами - думка експерта

16:53 18 серпня Киев, Украина

У той час, як інші країни нарощують свою технологічну перевагу і впевнено прямують до «нової реальності» неоіндустріального світу, Україна продовжує жити в економічній парадигмі минулого століття.



Таку думку висловив економіст, ексміністр фінансів Ігор Уманський.

"Тільки для того, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, нам потрібно 20 років з нереальним для нас показником зростання ВВП в 6% на рік. Де буде Польща за 20 років? А Німеччина? США? Наздоганяти - це шлях в нікуди", - зазначив економіст.

За словами Уманського, економічні кризи виникають тоді, коли суспільство, бізнес, політики запізнюються з усвідомленням необхідності зміни економічної парадигми.

"Країни, які швидше за інших відчували новації нового технологічного укладу, ставали лідерами. Тому відповідь на питання, як Україні стати в один ряд зі світовими лідерами, одна: стрибати. Замість того щоб наздоганяти, ми стрибнемо відразу в шостий технологічний уклад. Якщо ми цього не зробимо, то назавжди залишимося на узбіччі цивілізації разом з країнами третього світу", - зазначив економіст.

За словами Уманського, економічне диво, відоме як стрибок "азіатських тигрів", власне і було таким стрибком до нового технологічного укладу.