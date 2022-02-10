Як українцям заощадити на опаленні?

13:27 21 вересень Київ, Україна

В Україні мешканці абсолютної більшості багатоквартирних будинків змушені в рази переплачувати за опалення. Щоб дізнатися, чи ефективно витрачається тепло, достатньо згадати суму в платіжці за минулий рік. Якщо за кожен квадрат доводилося платити більше ніж 10-12 грн, значить, в будинку є високий потенціал для економії.

Крім того, варто перевірити стан свого будинку: чи закриваються двері, чи утеплений дах, вікна, а в ідеалі - і стіни. Крім того, обов'язково повинен бути встановлений індивідуальний тепловий пункт з автоматичним погодним регулюванням.

Комплексні енергоефективні заходи дозволяють заощадити в будинках радянського будівництва близько 30-50% енергоресурсів. А іноді навіть і 70%. Пропорційно знизяться і суми в платіжках, розповідає Ковалишин.

У Києві є реальні приклади, коли до тепломодернізації опалення квадратного метра коштувало 32 грн, а після - всього 10. Наприклад, якщо в двокімнатній квартирі площею 50 квадратних метрів за тепло доводилося до утеплення віддавати 1600 грн, то після - всього 500 грн.

З огляду на те, що в наступному опалювальному сезоні ціна на тепло може змінюватися щомісяця і в холодні місяці вирости на 16%, кожна сім'я в неутепленому будинку, а таких абсолютна більшість, буде витрачати тисячі гривень на опалення вулиці.