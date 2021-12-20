Як українцям не втратити субсидій

11:51 06 серпень Київ, Україна

Зовсім скоро розпочнеться новий опалювальний сезон і з підвищенням тарифів вартість комунальних послуг буде ще вище. Українців дуже турбує як прожити цю зиму і як отримати субсидії або не позбутися вже нарахованих.

Кого з громадян мають намір залишити без субсидії в майбутній опалювальний сезон - розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. За його словами, навіть якщо влітку субсідіантам не нарахували виплати, це не означає скасування допомоги. Всім, кому переоформили допомогу, нарахують кошти в призначені терміни і в тих же обсягах. Як тільки почнеться опалювальний сезон, субсидії знову почнуть нараховувати.

А ось позбавлять субсидій: орендодавців, які не задекларували доходи; осіб, які одноразово зробили покупку більш ніж 50 000 гривень; власників автомобілів не старше п'яти років; боржників за комуналку; українців, які отримали спадщину протягом 12 місяців з моменту звернення за допомогою; власників великих приміщень.