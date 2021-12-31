Як вартість товарів і продуктів впливає на інфляцію в Україні

08:19 20 серпень Київ, Україна

Згідно з даними економічних експертів в Україні присутня негативна інфляція - дефляція. Однак при цьому в країні не відбувається підвищення купівельної спроможності, а деякі товари та послуги значно дорожчають.

Індекс споживчих цін розраховується з набору базових прокатів і послуг. Кожному пункту зі списку привласнюють ваговий коефіцієнт. Потім порівнюють ціни між періодами з урахуванням регіональних, сезонних і інших особливостей.

Найвищі коефіцієнти мають наступні продукти / послуги:

Хліб - 3,043%;

Свинина - 3,04%;

Ковбаси - 3,76%;

Тютюнові вироби - 3,23%;

Алкоголь - 4,872%;

Фармацевтична продукція - 4,437%;

Паливо і масла - 3,15%;

Проїзд в автодорожньому міському транспорті -3,21%.

При цьому зовсім невисокі вагові коефіцієнти мають такі продукти / послуги:

Рис - 0,476%;

Борошно - 0,449%;

Яловичина - 0,242%;

Маргарин - 0,141%;

Ягоди - 0,229%;

Капуста - 0,35%;

Мед - 0,255%.

Крім того, невисокі коефіцієнти у круп, кефіру, йогуртів, оливкового масла, винограду, кавунів, сухофруктів, огірків, помідорів, цибулі, кондитерських виробів, одягу, взуття, побутових товарів та іншого.

Крім того, для підрахунку інфляції аналізують більше кількість товарів. Багато людей навіть не користуються частиною з них. Виходить дуже усереднена цифра. Умовно, в ситуації, коли комуналка росте, а ціна бензину падає, інфляція може показати своє зниження.

Тим часом, неправильний розрахунок інфляції впливає на всіх. На основі цього показника відбувається формування державного бюджету. А це означає: чим менший рівень інфляції, тим менше індексація зарплат, пенсій і соціальних допомог.