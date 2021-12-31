Як вартість товарів і продуктів впливає на інфляцію в Україні

08:19 20 серпень Київ, Україна

Згідно з даними економічних експертів в Україні присутня негативна інфляція - дефляція. Однак при цьому в країні не відбувається підвищення купівельної спроможності, а деякі товари та послуги значно дорожчають.

Фото: На сколько и что подорожало в Украине

Індекс споживчих цін розраховується з набору базових прокатів і послуг. Кожному пункту зі списку привласнюють ваговий коефіцієнт. Потім порівнюють ціни між періодами з урахуванням регіональних, сезонних і інших особливостей.

Найвищі коефіцієнти мають наступні продукти / послуги:

  • Хліб - 3,043%;
  • Свинина - 3,04%;
  • Ковбаси - 3,76%;
  • Тютюнові вироби - 3,23%;
  • Алкоголь - 4,872%;
  • Фармацевтична продукція - 4,437%;
  • Паливо і масла - 3,15%;
  • Проїзд в автодорожньому міському транспорті -3,21%.

При цьому зовсім невисокі вагові коефіцієнти мають такі продукти / послуги:

  • Рис - 0,476%;
  • Борошно - 0,449%;
  • Яловичина - 0,242%;
  • Маргарин - 0,141%;
  • Ягоди - 0,229%;
  • Капуста - 0,35%;
  • Мед - 0,255%.

Крім того, невисокі коефіцієнти у круп, кефіру, йогуртів, оливкового масла, винограду, кавунів, сухофруктів, огірків, помідорів, цибулі, кондитерських виробів, одягу, взуття, побутових товарів та іншого.

Фото: На сколько и что подорожало в Украине

Крім того, для підрахунку інфляції аналізують більше кількість товарів. Багато людей навіть не користуються частиною з них. Виходить дуже усереднена цифра. Умовно, в ситуації, коли комуналка росте, а ціна бензину падає, інфляція може показати своє зниження.

Тим часом, неправильний розрахунок інфляції впливає на всіх. На основі цього показника відбувається формування державного бюджету. А це означає: чим менший рівень інфляції, тим менше індексація зарплат, пенсій і соціальних допомог.