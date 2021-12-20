Як скоротити корупцію в містобудуванні - Мінцифри

Сферу містобудування модернізують за допомогою цифрових технологій. Про це завили в Міністерстві цифрової трансформації. Це дозволить не тільки прискорити багато процесів, але і в значній мірі скоротити корупцію в цій сфері.

Відомо, що отримати будь-які дозволи на будівництво або будівельні ліцензії від Державної будівельної інспекції (Держінспекції) без хабаря, «подарунка» або «подяки» в розмірі орієнтовно $4,5-10 за кв. м було абсолютно неможливо.

Так, розмір корупції в області містобудування становив від 2,7 до 3,5 млрд грн на рік.

Відкриття даних реєстру ДАБІ виявило проблеми з якістю даних і технічним станом реєстру. А також викликало широке обговорення корупційних схем навколо ДАБІ серед ЗМІ, громадськості та представників влади. Все це стало поштовхом до боротьби з корупцією в будівельній сфері.

Слід зазначити, що одним з перших кроків реформи стала ліквідація ДАБІ та створення трьох окремих органів: Державної сервісної служби містобудування, Державного агентства технічного регулювання та Державної інспекції містобудування. Це дозволило розподілити дозвільну, контрольну та регуляторну функції між різними органами.