Як уряду погасити борги по пенсіях переселенців з Донбасу

Як відомо, практично з самого початку військових дій на Донбасі в країні виникла проблема виплати пенсій та допомог переселенцям з тимчасово окупованих територій (ТОТ). На сьогодні борг перед переселенцями-пенсіонерами становить 11 мільярдів гривень.

Омбудсвумен Людмила Денисова повідомила, що Пенсійний фонд розробив проєкт постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку виплати пенсій для внутрішньо переміщених осіб і осіб, які відмовилися від цього статусу, проживаючи на території, підконтрольній українській владі.

«Проєктом акта передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, в тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду», - написала Денисова в Фейсбуці.

Але експерти сумніваються, що це піддається реалізації.