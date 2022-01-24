Як вплинуть сьогоднішні російсько-українські відносини на світову економіку? Думка експертів

09:15 24 січень Київ, Україна

Американський інвестиційний банк JPMorgan навів аналітичні прогнозовані дані щодо впливу відносин між Україною та Росією на світову економіку.



Так, на думку експертів, потрясіння на ринку вуглеводнів можуть спровокувати значний циклічний спад світової економіки.



Відповідно, якщо ціни на нафту зростуть до зазначеної позначки, скоротиться зростання світового ВВП, причому різко і на три чверті. Наразі прогноз ВВП очікується до 4,1%, проте, якщо ситуація не зміниться, слід бути готовими до показника 0,9%. Як наслідок, розженеться світова інфляція з планових 3% до 7,2%, що лякають, а це в свою чергу призведе до посилення центробанками світу валютної політики.



Більше того, такі прогнози JPMorgan представляє без урахування саме вторгнення РФ до України та подальших санкцій проти атакуючої держави.



Підскочать ціни на європейському ринку й на природний газ, вважає єврокомісар з енергетики. «Рівні газу на зберіганні в ЄС значно нижчі, ніж зазвичай у цю пору року. Ситуація, що склалася, створює невизначеність на ринках, а постачання блакитного палива з РФ значно скоротилися в останні місяці», — поділилася своєю думкою Кадрі Сімсон.