Як отримати в Україні пенсію достроково

12:49 28 липень Київ, Україна

В Україні існує окрема категорія пенсіонерів, які мають право на дострокову пенсію. Мінімальний стаж, пільгові виплати і «вислуга років» - як отримати всі задоволення життя дізнавалися наші журналісти.

Так, в статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення" йдеться зокрема про працівників сфери освіти. Після виходу на відпочинок їм виплачують грошову допомогу в розмірі 10-місячної пенсії. Але за умови 35 років стажу для чоловіків і 35 років для жінок.