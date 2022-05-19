Як отримати компенсацію для ФОП - інструкція

З 14 грудня почалися виплати для фізичних осіб-підприємців та найманих працівників через карантин, які можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги в додатку «Дія». Однак частина українців не зможе претендувати на допомогу від держави.

Як повідомив в своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, подати заяву на допомогу можна і онлайн на порталі diia.gov.ua до 31 грудня. Також Міністерство цифрової трансформації України попередило, що сервіс може працювати з перебоями через велику кількість охочих подати заяву на отримання виплат.

Як отримати послугу на порталі?

Вам знадобиться електронний підпис для авторизації на порталі. Зареєструйтеся або увійдіть, якщо вже зареєстровані, в кабінет громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі "Послуги" виберіть "Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги. Підтвердіть свою поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут. Перевірте і надішліть заяву. Чекайте повідомлення про нарахування виплати.

Як отримати послугу в додатку?

Авторизуйтесь в додатку за допомогою Приват24, Monobank, або BankID НБУ. У розділі "Послуги" натисніть "Отримати допомогу". "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Чекайте повідомлення про оброблення заяви.