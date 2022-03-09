Як отримати 6,5 тисяч гривень у рамках є-підтримки: інструкція

14:46 08 березень Київ, Україна

Виплату можуть отримати наймані працівники, за яких платять ЄСВ та ФОПи усіх груп. Гроші отримають люди з тих областей, де ведуться найактивніші бойові дії. Напередодні уряд затвердив список цих областей. До нього входять:

Волинська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська;

місто Київ.

Щоб отримати допомогу, потрібно:

авторизуватися у додатку "Дія"; вибрати послугу "є-підтримка"; вибрати картку "є-підтримка", якщо у вас її ще немає. Дізнатися про те, як її оформити, можна за цим посиланням натиснути "Отримати допомогу".

Після цього чекайте на зарахування коштів. Виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.



ВАЖЛИВО, подати заявку на допомогу можна, навіть якщо ви вже отримали допомогу за вакцинацію.