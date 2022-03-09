Як отримати 6,5 тисяч гривень у рамках є-підтримки: інструкція

14:46 08 березень Київ, Україна

Виплату можуть отримати наймані працівники, за яких платять ЄСВ та ФОПи усіх груп. Гроші отримають люди з тих областей, де ведуться найактивніші бойові дії. Напередодні уряд затвердив список цих областей. До нього входять:
  • Волинська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська;
  • місто Київ.
Щоб отримати допомогу, потрібно:
  1. авторизуватися у додатку "Дія";
  2. вибрати послугу "є-підтримка";
  3. вибрати картку "є-підтримка", якщо у вас її ще немає. Дізнатися про те, як її оформити, можна за цим посиланням
  4. натиснути "Отримати допомогу".
Після цього чекайте на зарахування коштів. Виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

ВАЖЛИВО, подати заявку на допомогу можна, навіть якщо ви вже отримали допомогу за вакцинацію.