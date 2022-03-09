Як отримати 6,5 тисяч гривень у рамках є-підтримки: інструкція

Виплату можуть отримати наймані працівники, за яких платять ЄСВ та ФОПи усіх груп. Гроші отримають люди з тих областей, де ведуться найактивніші бойові дії. Напередодні уряд затвердив список цих областей. До нього входять:
- Волинська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська;
- місто Київ.
Щоб отримати допомогу, потрібно:
- авторизуватися у додатку "Дія";
- вибрати послугу "є-підтримка";
- вибрати картку "є-підтримка", якщо у вас її ще немає. Дізнатися про те, як її оформити, можна за цим посиланням
- натиснути "Отримати допомогу".
Після цього чекайте на зарахування коштів. Виплату можна витратити на будь-що, адже обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.
ВАЖЛИВО, подати заявку на допомогу можна, навіть якщо ви вже отримали допомогу за вакцинацію.
ВАЖЛИВО, подати заявку на допомогу можна, навіть якщо ви вже отримали допомогу за вакцинацію.
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