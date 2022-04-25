Як локдауни в Україні вплинули на економіку

16:33 23 липня Київ, Україна

Економіка України зазнала збитків через тривалі карантинні обмеження. Підбиваючи досить невтішні підсумки початку 2021 року, в НБУ турбуються про майбутні локдауни, які незабаром можуть повторитися.



Україна втратила приблизно 0,6% ВВП через весняні локдауни. Таку оцінку в четвер, 22 липня, опублікував Національний банк.



"Нові варіанти коронавірусу, зокрема, Дельта, швидко поширюються світом і можуть завдати нові втрати української економіки", - говориться в повідомленні.



Центробанк підкреслив, що стійкий споживчий попит і сприятливі умови зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки України через посилення карантину взимку і навесні.



НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2021 році на рівні 3,8% і на 4% в наступні роки.



Відзначимо, за підсумками п'яти місяців 2021 року Мінекономіки оцінює зростання економіки в 0,7%.