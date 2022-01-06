Як Кабмін може стримувати зростання цін на продукти

Обговорюючи питання зростання цін на продовольчі товари, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко поділився думкою про те, що уряд України може досягти стабілізації процесу, знизивши ставку податку на додану вартість на всі види сільськогосподарської продукції.
За його словами, відповідальна державна політика при інфляції - "це в першу чергу послідовні заходи щодо зниження ціни на соціально значущі харчові продукти, які входять в продуктовий кошик українського споживача".
Лещенко пояснив, що в країнах ЄС проблематику інфляції в продуктовому наборі регулюють безпосередньо зниженням ставки податку на додану вартість.
Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України встановлює причину підвищення роздрібних цін на деякі продукти. Серед лідерів з подорожчання були вказані яйця, цукор і соняшникова олія.
Також стало відомо, що в Україні обмежили експорт соняшникової олії для стабілізації ринку.
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