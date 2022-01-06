Як Кабмін може стримувати зростання цін на продукти

09:00 25 квітень Київ, Україна

Обговорюючи питання зростання цін на продовольчі товари, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко поділився думкою про те, що уряд України може досягти стабілізації процесу, знизивши ставку податку на додану вартість на всі види сільськогосподарської продукції.

За його словами, відповідальна державна політика при інфляції - "це в першу чергу послідовні заходи щодо зниження ціни на соціально значущі харчові продукти, які входять в продуктовий кошик українського споживача".

Лещенко пояснив, що в країнах ЄС проблематику інфляції в продуктовому наборі регулюють безпосередньо зниженням ставки податку на додану вартість.

"У більшості європейських країн ця ставка нижче 10%. Ми в цьому році на окрему групу сільськогосподарської продукції знизили ставку з 20% до 14%, і бачимо необхідним, щоб цю ставку, 14%, поширити на всі види сільськогосподарської продукції. Тим самим зменшити зростання цін і забезпечити максимально стабільне виробництво сільськогосподарської продукції", - сказав Лещенко.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України встановлює причину підвищення роздрібних цін на деякі продукти. Серед лідерів з подорожчання були вказані яйця, цукор і соняшникова олія.

Також стало відомо, що в Україні обмежили експорт соняшникової олії для стабілізації ринку.