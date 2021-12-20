Як зміняться пенсії українців після автоматичного перерахунку

Маленькі пенсії змушують більшість українських пенсіонерів продовжувати працювати. Працюючий пенсіонер автоматично втрачає частину своєї пенсії. І ось, з 1 квітня Пенсійний фонд України проведе автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Розмір надбавки залежить від розрахункової виплати. Чим вона більше, тим вище буде прибавка.

Про це йдеться в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". Ті українці, які додатково заробили менше 24 місяців стажу, збільшення не отримають.

Кому перерахують пенсії:

працюючі пенсіонери, які на 1 березня отримали не менше 24 місяців додаткового стажу. Для цього потрібно після призначення пенсії працювати не менше двох років;

приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розрахункового розміру пенсії. Наприклад, при 6000 це 120 грн;

якщо зарплата працюючих на пенсії стала меншою, він має право враховувати середній заробіток за попередній період;

підвищені пенсії будуть виплачувати з 1 квітня;

звертатися для перерахунку не потрібно, він відбувається автоматично.

"Органи Пенсійного фонду щорічно з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади", - йдеться в законі.

Крім того, з 1 липня в Україні на 85 грн підвищать прожитковий мінімум для непрацездатних. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна - на 850 грн до 18 540 грн.