Як зміняться і як нараховуватимуть з 1 грудня зарплати, податки та пенсії

07:26 01 грудень Київ, Україна

З 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні будуть підвищені через зростання рівня прожиткового мінімуму. Це також призведе до зростання Єдиного соціального внеску, адже його розмір прив'язаний до мінімальної заробітної плати.

З настанням зими, а точніше з 1 грудня українцям буде нараховано підвищені пенсії, допомогу, зарплати та інші соціальні виплати, які відповідно до розпорядження Кабміну прив'язані до зростання рівня прожиткового мінімуму. Зворотною стороною медалі є зростання Єдиного соціального внеску.



Крім того, для деяких категорій громадян буде запроваджено обов'язкову вакцинацію, а дія «жовтого» Covid-сертифікату значно скоротиться. Також влада обіцяє, що з початку останнього місяця зими українці зможуть зареєструвати місце свого проживання за допомогою сервісу електронних послуг



Зростання мінімальних зарплат



На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона складе 6,5 тис. грн.



Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2021 році:



з 1 січня – 2189 грн;

з 1 липня – 2294 грн;

з 1 грудня – 2393 грн. Крім того, для деяких категорій громадян буде запроваджено обов'язкову вакцинацію, а дія «жовтого» Covid-сертифікату значно скоротиться. Також влада обіцяє, що з початку останнього місяця зими українці зможуть зареєструвати місце свого проживання за допомогою сервісу електронних послуг «Дiя» На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона складе 6,5 тис. грн.з 1 січня – 2189 грн;з 1 липня – 2294 грн;з 1 грудня – 2393 грн.



Підвищення пенсій



Зростання прожиткового мінімуму для населення України спричинить підвищення пенсій. Мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, із 1854 грн зросте до 1934 грн. Мінімальна пенсія за віком збільшиться із 2400 до 2600 грн.



Пенсіонери від 65 років можуть розраховувати на мінімальні виплати у розмірі 2600 грн. Для учасників бойових дій пенсія складатиме не менше 4061 грн. Максимальний розмір пенсії теж збільшиться на 800 грн і дорівнюватиме 19 340 грн.



Виплати по безробіттю



Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у грудні не зміниться та становитиме 650 грн за наявності шести місяців трудового стажу та 1800 грн, якщо трудовий стаж понад пів року. Максимальний розмір виплат, на який зможуть розраховувати громадяни України, що втратили роботу, збільшиться з 9516 грн до 9924 грн (чотири прожиткові мінімуми).



Виплати на дитину та аліменти



Оскільки ці види виплат також прив'язані до прожиткового мінімуму, вони також зростуть. Розмір аліментів з грудня 2021 року становитиме мінімум 1050 грн (на дітей до 6 років) та 1309 грн (на дітей від шести до 18 років).

Ті громадяни, які є опікунами чи піклувальниками дітей до шести років, можуть розраховувати на державну допомогу у розмірі 5250 грн, а для дітей від шести до 18 років – на 6545 грн, тобто 2,5 прожиткового мінімуму.



Дітям, які мають інвалідність, держава гарантує виплати, рівні 3,5 прожиткового мінімуму, або 7350 грн, якщо дитина молодша за шість років, та 9163 грн, якщо їй від шести до 18 років.



"Пакет малюка", як і раніше, можна буде отримати в натуральній або грошовій формі. Грошовий еквівалент пакета малюка становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дитини до шести років. З 1 грудня 2021 року ця сума дорівнюватиме 6300 грн.



Податки фізичних осіб



Мінімальний розмір Єдиного соціального внеску на місяць із зарплати працівників, а також доходів ФОП (за себе) тепер становитиме 1430 грн. Збільшення податку відбудеться через те, що він прив'язаний до мінімальної зарплати та становить 22% від неї.



Обов'язкова вакцинація в Україні



Відповідний указ МОЗ України набуде чинності з 9 грудня 2021 року. Згідно з ним, крім педагогів та працівників центральних та місцевих органів влади, вакцину від Covid-19 повинні отримати працівники:

установ, що надають соціальні послуги, установи соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та закупівельних організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

У випадку, якщо працівники вищезгаданих підприємств не нададуть сертифікат про вакцинацію, їх буде відсторонено від роботи без збереження зарплати. Відновлення на посаді можливе лише за наявності щеплення.



Скорочення терміну дії "жовтих" Covid-сертифікатів



З 1 грудня термін дії «жовтого» сертифікату, що підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від коронавірусу, скоротять до 30 днів замість 120, як було досі.



До того ж тепер у «жовтій» зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише за вакцинації від коронавірусу всього персоналу хоча б однією дозою вакцини чи наявності негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання. Правило також стосується відвідувачів цих закладів.



Електронна прописка



Влада обіцяє, що з 1 грудня набуде чинності закон «Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні».

Згідно з ним, зареєструвати своє місце проживання можна буде через сервіс «Дiя». За допомогою цієї технології можна буде задекларувати зміну місця проживання, що спростить процедуру взаємодії з військкоматом для чоловіків.



У «паперовому» варіанті паспортів відтепер не буде передбачено штамп про місце реєстрації – всі дані зберігатимуться лише в електронному вигляді.