Як змінилися грошові перекази з-за кордону в Україну при пандемії

10:17 27 квітень Київ, Україна

Посилаючись на пандемію і кризу, Світовий банк прогнозував значне зменшення міжнародних грошових переказів. Але прогнози не виправдалися, як і раніше, маса грошових коштів була перерахована трудовими мігрантами в рідні країни. Зокрема, на платформі міжнародних переказів TransferGo у 2020 році кількість клієнтів зросла до понад 2,5 мільйона.

Всього тут було здійснено понад 10 млн транзакцій на загальну суму понад 3 мільярди фунтів стерлінгів. Глобальний попит на онлайн-перекази був настільки великим, що компанія TransferGo відкрила 95 нових ринків, зокрема, завдяки партнерству з Visa і Mastercard. На карті міжнародних грошових переказів з'явилися такі напрямки, як Нігерія, Молдова, Грузія, Гана, В'єтнам і Саудівська Аравія.

Скільки грошей з-за кордону надсилали в Україну

Українські мігранти, які надсилали кошти рідним і близьким в Україні, є значною часткою користувачів сервісу TransferGo. У першому кварталі 2021 року наші земляки здійснили понад 450 тисяч переказів на загальну суму понад 75 млн фунтів стерлінгів, і це в півтора раза більше, ніж в першому кварталі минулого року.

Маркетинг-менеджер компанії TransferGo Юрій Синенький зазначає, що пандемія значно обмежила доступ до офлайн-послуг, і саме тому дуже багато людей перейшли в онлайн.

«Це стосується як онлайн-покупок, так і грошових переказів. Все більше клієнтів відкривають для себе можливості TransferGo для переказів грошей в Україну та інші країни світу. Користувачі нашої платформи оцінили зручність переказів прямо з мобільного додатку, коли не потрібно виходити з дому і контактувати з готівкою, стоячи в чергах», - додає Юрій Синенький.

Найбільше коштів в Україну за допомогою онлайн-сервісу TransferGo в першому кварталі 2021 року традиційно посилали з Польщі, Литви та Німеччини.

Генеральний директор і співзасновник сервісу TransferGo розповідає, що такі досягнення - це пряма заслуга співробітників компанії, адже вони направили всі свої зусилля на те, щоб задовольнити потреби користувачів платформи.

«Для нас завжди було пріоритетом надання клієнту можливості здійснення грошових переказів швидко, легко і з мінімальними комісіями, всупереч складнощам минулого року. Завдяки інноваційним технологіям та більшому охопленню територій, нам вдалося досягти головного, а саме безперервного зв'язку мігрантів зі своїми рідними», - розповідає Даумантас Двілінскас.

Сервіс TransferGo був заснований у 2012 році, і вже тоді компанія зарекомендувала себе як одну з найбільш надійних платформ для грошових переказів у світі. Сервіс пропонує три варіанти доставки коштів з країн Європи. Найшвидший варіант - за 30 хвилин, а також безкоштовна можливість переказу з доставкою грошей одержувачу на наступний день.