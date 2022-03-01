Як будуть використовувати бюджет програми «Велика реставрація»

Україна має безліч цікавих історичних об'єктів, але більшість з них знаходяться в жалюгідному стані і потребують термінової реставрації. Урядом передбачена програма таких робіт. На програму «Велика реставрація» в 2021 році закладено 2 млрд гривень, проте гарантованою сумою є 600 млн, повідомив Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також поділився планами щодо розподілу коштів.

«Зараз на «Велику реставрацію» в держбюджеті закладено два мільярди гривень. У прямому доступі було тільки 300 млн гривень. Недавній перерозподіл бюджету додав до проєкту ще 300 млн гривень. 600 млн гривень - це гарантована сума. Однак я знаю, що багато депутатів, глави обласних адміністрацій і місцевих громад просять уряд додатково перерозподілити кошти», - сказав Ткаченко.

Також він запевнив, що, незалежно від того, хто буде сидіти в кріслі міністра культури, «Велику реставрацію» вже важко буде зупинити.

Ткаченко зазначив, що до кінця 2021-го в рамках «Великої реставрації» повинні бути завершені 22 об'єкти.

«Деякі з них будуть відреставровані до річниці незалежності», - зазначив міністр.

Він уточнив, що це тільки початок і в цей список, який об'єднує значну територію України, включаючи такі об'єкти, як Софія, Лавра, Галицький, Підгорецький та Олеський замки, незабаром додасться ще один.

«Зараз опублікована тільки перша частина, це об'єкти, де можна почати реставрацію хоч завтра. Наступними на черзі стануть інші об'єкти, де потрібно витратити час на проєктно-кошторисну документацію. Крім того, Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який дозволить міністерству реставрувати об'єкти, які нам не підкоряються, наприклад, комунальні, їх в країні найбільше. Шляхом субвенції ми зможемо відправляти кошти для реставрації в Одесу, Ужгород або Луганську область, а надалі реставрувати об'єкти, підпорядковані іншим міністерствам», - зазначив Ткаченко.

Як повідомляли раніше, відбір проєктів для участі в програмі «Велика реставрація» здійснила експертна група шляхом оцінки кожного з них і подальшого формування рейтингу, об'єкти обрані по всій території України. Йшлося про замки, інших фортифікаційні, оборонні, палацово-паркові комплекси.

Повний перелік об'єктів опублікований на сайті Мінкульту.