Як будуть використовувати бюджет програми «Велика реставрація»

Україна має безліч цікавих історичних об'єктів, але більшість з них знаходяться в жалюгідному стані і потребують термінової реставрації. Урядом передбачена програма таких робіт. На програму «Велика реставрація» в 2021 році закладено 2 млрд гривень, проте гарантованою сумою є 600 млн, повідомив Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також поділився планами щодо розподілу коштів.
Також він запевнив, що, незалежно від того, хто буде сидіти в кріслі міністра культури, «Велику реставрацію» вже важко буде зупинити.
Ткаченко зазначив, що до кінця 2021-го в рамках «Великої реставрації» повинні бути завершені 22 об'єкти.
Він уточнив, що це тільки початок і в цей список, який об'єднує значну територію України, включаючи такі об'єкти, як Софія, Лавра, Галицький, Підгорецький та Олеський замки, незабаром додасться ще один.
Як повідомляли раніше, відбір проєктів для участі в програмі «Велика реставрація» здійснила експертна група шляхом оцінки кожного з них і подальшого формування рейтингу, об'єкти обрані по всій території України. Йшлося про замки, інших фортифікаційні, оборонні, палацово-паркові комплекси.
Повний перелік об'єктів опублікований на сайті Мінкульту.
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