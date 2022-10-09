Як COVID-19 змінить світову економіку

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ), раніше директор Світового Валютного Фонду Крістін Лагард вважає, що пандемія коронавируса істотно змінить світову економіку. І найбільш помітними для людей стануть зміни в зайнятості і виробництві. З позитивних змін - можна очікувати, що виробництва стануть більш екологічно безпечними. А решта, стане викликом для світової спільноти, оскільки серйозно торкнеться зайнятість населення.
Повсюдна діджіталізація і автоматизація приведуть до скорочення ланцюжків поставок, а, відповідно, - зменшення зайнятості. За прогнозами, рівень роботизації повинен вирости на 70-75%, а ланцюжка поставок в світовому масштабі скоротитися на 35%.
Зрослі за час карантинів рівні онлайн-торгівлі, після скасування локдаунов вже не повернуться на колишній рівень і не дозволять традиційної торгівлі «відвоювати» втрачені позиції на ринку. Економіки країн повинні трансформуватися таким чином, щоб забезпечити роботою тих, хто її втратить, вважає Крістін Лагард.
З цією метою Європейський Центробанк має намір зберігати м'яку кредитно-грошову політику і використовувати найрізноманітніші фінансові інструменти для фінансування трансформації економіки. Про це чиновниця заявила економічному на онлайн форумі Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence.
Перехід до принципово нових економічних моделей не може не бути руйнівним для наявної зараз системи. Удар по виробництву і зайнятості неминучий, але в подальшому можна розраховувати на поліпшення продуктивності.
Що стосується споживчих цін, Крістін Лагард прогнозує дефляційний тиск на початку циклу трансформацій, яке згодом зміниться на інфляційну динаміку.
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