Як COVID-19 змінить світову економіку

15:45 06 липня Київ, Україна

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ), раніше директор Світового Валютного Фонду Крістін Лагард вважає, що пандемія коронавируса істотно змінить світову економіку. І найбільш помітними для людей стануть зміни в зайнятості і виробництві. З позитивних змін - можна очікувати, що виробництва стануть більш екологічно безпечними. А решта, стане викликом для світової спільноти, оскільки серйозно торкнеться зайнятість населення.

Повсюдна діджіталізація і автоматизація приведуть до скорочення ланцюжків поставок, а, відповідно, - зменшення зайнятості. За прогнозами, рівень роботизації повинен вирости на 70-75%, а ланцюжка поставок в світовому масштабі скоротитися на 35%.

Зрослі за час карантинів рівні онлайн-торгівлі, після скасування локдаунов вже не повернуться на колишній рівень і не дозволять традиційної торгівлі «відвоювати» втрачені позиції на ринку. Економіки країн повинні трансформуватися таким чином, щоб забезпечити роботою тих, хто її втратить, вважає Крістін Лагард.

З цією метою Європейський Центробанк має намір зберігати м'яку кредитно-грошову політику і використовувати найрізноманітніші фінансові інструменти для фінансування трансформації економіки. Про це чиновниця заявила економічному на онлайн форумі Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence.

Перехід до принципово нових економічних моделей не може не бути руйнівним для наявної зараз системи. Удар по виробництву і зайнятості неминучий, але в подальшому можна розраховувати на поліпшення продуктивності.

Що стосується споживчих цін, Крістін Лагард прогнозує дефляційний тиск на початку циклу трансформацій, яке згодом зміниться на інфляційну динаміку.