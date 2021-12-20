Кабмін заборонив в'їзд на митну територію України російських вагонів

За повідомленням народного депутата Олексія Гончаренко, на засіданні Уряду було прийнято постанову про заборону ввезення в Україну російських вагонів.

До кінця 2020 року (по 31 грудня включно) заборонено ввезення на митну територію України тих вагонів, які з 20 лютого 2014 року мали або мають приписку до залізничних адміністраціям РФ.

Постанова набирає чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, в березні в Росії заявили, що Світова організація торгівлі ухвалила рішення щодо спору з Україною про постачання вагонів і залізничної техніки на користь РФ. Як стверджують в Мінекономіки РФ, група експертів встановила ряд порушень з боку Росії, проте їх усунення "не спричинить за собою якихось суттєвих дій" або змін на російському ринку.

При цьому місяцем раніше українські ЗМІ повідомили, що СОТ прийняла рішення по даній справі на користь України.

Даний позов до СОТ Україна подала в 2015 році. За даними уряду, в результаті російських обмежень український експорт залізничної продукції в РФ з 2012 по 2016 рік скоротився більш ніж в 20 разів - з 2,6 млрд доларів до 95 млн доларів.