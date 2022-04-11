Кабмін запланував збільшення доходів держвиконавців

14 липня на засіданні Кабінетів Міністрів України було прийнято рішення підняти розмір виплат державним виконавцям. Згідно з постановою, їхні доходи зростуть, оскільки уряд вирішив змотивувати службовців стягнути борги.

Зараз держвиконавці мають право на 2% від стягненої ними суми вартості майна боржника (але не більше 200 прожиткових мінімумів). Ще 0,5% від суми належить керівнику органу виконавчої служби.

Тобто, якщо, наприклад, виконується рішення суду по стягненню 10 тисяч гривень, то держвиконавець отримує 200 гривень, а його керівник - 50 гривень. Однак на практиці отримати винагороду не так просто - процедура дуже клопітна. Тому часто держвиконавці просто не пишуть заяви на винагороди з невеликих сум. Але таких у вітчизняному судочинстві як раз більшість - 56,5% документів передбачають стягнення до 1 тисячі гривень. Тому держвиконавці втрачають гроші на рівному місці.

У пояснювальній записці наводиться приклад по Староміському відділенню державної виконавчої служби у Вінниці. За друге півріччя 2019 року ним було стягнуто понад 4,8 млн гривень за виконавчими документами плюс понад пів мільйона гривень виконавчого збору. Якби держвиконавці отримували свою частку з кожного стягнення, то на руки їм би видали майже 121 тисячу гривень, але реально вони отримали менше 60 тисяч. Що явно не мотивує виконавців вибивати гроші через суд, особливо невеликі суми. Щоб вирішити цю проблему, пропонується ввести автоматичне нарахування винагороди держвиконавців - без їхнього звернення за виплатами.