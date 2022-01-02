Кабмін закупить вчителям ноутбуки - Шкарлет

Організація дистанційного навчання в Україні - наслідок пандемії, що бушує в світі. Тому український уряд ухвалив рішення виділити фінансову допомогу для закупівлі техніки. Йдеться про рішення Кабміну купити вчителям ноутбуки для здійснення дистанційної роботи з учнями.

Про це в своєму Telegram повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, коментуючи затвердження урядом відповідного порядку і умов, що визначають механізм надання та розподілу субвенції.

Очікується, що розмір субвенції складе 1 млрд грн, 980 млн з яких підуть на придбання ноутбуків для вчителів шкіл з метою організації дистанційного навчання та інших форм здобуття середньої освіти з використанням дистанційних технологій.

Кошти субвенції передбачені Державним бюджетом на 2021 рік.