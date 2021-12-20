Кабмін виділить кошти на держбудівництво

На засіданні Кабінету Міністрів України було прийняте рішення про виділення додаткових коштів на кілька будівництв державного значення. Так, кошти виділять з кредитних грошей, залучених у 2020 році під держгарантії Укравтодором.

686,144 млн грн спрямовуються на будівництво магістралі через Дніпро в Запоріжжі (під'їзд до о.Хортиця). Також на зазначене будівництво спрямовуються 69,75 млн грн.

Нагадаємо, в будівництві активно задіяний плавучий кран "Захарій". Він виконує навантаження і транспортування великогабаритних конструкцій від Кривої бухти до майданчика будівництва моста. Роботи, пов'язані з монтажем тимчасових опор, а також секцій прогонової будови моста, будуть виконуватися як буровою платформою, так і за допомогою несамохідного плавучого крана LK-800, передають в Службі автомобільних доріг Запорізької області.

З урахуванням відкриття річкової навігації на Дніпрі, підрядна компанія "Онур" склала попередній графік робіт будівництва вантового моста.