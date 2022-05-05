Кабмін виділив учителям 56,31 млн гривень

Кабінет Міністрів України перерозподілив освітню субвенцію в розмірі 56,31 млн гривень з державного бюджету місцевим бюджетам "з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогам" в 8 областях країни. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
"Метою прийняття акта є недопущення виникнення кредиторської заборгованості по виплаті заробітної плати педагогічним працівникам закладів середньої освіти, що фінансуються з окремих місцевих бюджетів Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей", - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.
Повідомляється, що проєктом акта передбачено перерозподіл видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами в межах видатків відповідного регіону на суму 51,630 мільйонів гривень, а також розподілу резерву освітньої субвенції в сумі 4,680 мільйонів гривень, що дозволить уникнути виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць вищеназваних областей України.
Нагадаємо, в листопаді уряд в рік зупинив процес підвищення зарплат педагогам, що передбачає підвищення зарплат працівникам освіти від 20 до 70%.
Додамо, що на 2021 проєктом державного бюджету передбачено підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів, з січня - на 20%, а з липня - ще на 8,3%.
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