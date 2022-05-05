Кабмін виділив учителям 56,31 млн гривень

Додамо, що на 2021 проєктом державного бюджету передбачено підвищення зарплат працівників бюджетної сфери, в тому числі і педагогів, з січня - на 20%, а з липня - ще на 8,3%.

Нагадаємо, в листопаді уряд в рік зупинив процес підвищення зарплат педагогам, що передбачає підвищення зарплат працівникам освіти від 20 до 70%.