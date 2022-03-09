Кабмін виділив фінансування на доплати в поліції

Фінансова допомога з фонду «на ковід» знову піде на доплати поліції. Раніше Аваков просив український уряд виділити додаткові 2 млрд гривень. При врахуванні того, що чиновник вже отримував 2,6 млрд гривень на оплату роботи поліції в період карантину.

Кабінет Міністрів направив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн на доплати силовикам і медикам, долученим до боротьби проти пандемії COVID-19. Кошти виділили з Фонду боротьби з COVID-19. Найбільшу суму уряд виділив не медикам, а Національній поліції - 679 млн грн. Ці кошти підуть на доплати поліціянтам, які забезпечують життєдіяльність населення під час карантину.

71 млн грн виділили апарату Міністерства внутрішніх справ на доплати медикам, які працюють в сфері управління МВС і безпосередньо залучені до боротьби проти COVID-19.

Ще майже 31 млн грн виділили військовослужбовцям Державної прикордонної служби, 16 млн грн - Національній гвардії і 1,7 млн грн - прикордонникам. Ці кошти також підуть на доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення під час карантину.

Раніше Державна аудиторська служба перевірила витрати на суму 4,7 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19. Під час аудиту було виявлено порушення на 26,5 млн грн в Міністерстві внутрішніх справ.