Кабмін виділив 33,7 млн ​​грн на боротьбу з лісовими пожежами

09:52 25 листопад Київ, Україна

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що Кабінет Міністрів вирішив виділити 33,7 млн грн на протипожежні заходи у лісах.

Згідно з інформацією, за ці кошти буде оновлено протипожежне обладнання та техніку. Будуть придбані 9 протипожежних щогл, 9 систем спостереження, 20 автомобілів спецпризначення, 21 контейнер на 600 літрів води з насосними станціями. Це допоможе лісівникам у найкоротший термін ліквідувати проблему і таким чином запобігти виникненню н/с на території лісгоспів.



Глава Мінприроди розповів, що за минулий 2020 рік у країні згоріло понад 74,6 тис. га землі від пожеж, отже, держава зазнала збитків майже на 20 млрд грн.

"Для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому, Мінприроди вживає системних заходів, адже це дешевше і ефективніше, ніж потім долати їхні наслідки", — заявив він.