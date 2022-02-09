Кабмін виділив 1,7 млрд гривень на регіони

За словами Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів уже виділив 1,7 млрд гривень для здійснення планів.

Перші проєкти в рамках програми соціально-економічного розвитку затвердила парламентсько-урядова комісія. Кошти в першу чергу витратять на будівництво шкіл, лікарень, дитячих садків. Крім того, в регіонах закуплять нове обладнання, в медичні установи придбають новий транспорт.

"Буде закуплене нове обладнання в медичні установи, новий транспорт, поліпшиться комунальна інфраструктура і реалізуються корисні для людей проєкти", - резюмував прем'єр.

Також в областях мають намір поліпшити комунальну інфраструктуру і реалізовувати корисні для людей проєкти.