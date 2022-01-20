Кабмін запровадить програму використання та охорони земель до 2032 року

Уряд запровадить комплексну програму використання та охорони земель до 2032 року, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
За його словами, програма використання та охорони земель передбачатиме:
– розробку схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
– моніторинг земель та якості ґрунтів із створенням геоінформаційної платформи;
– запобігання необґрунтованому вилученню земель с/г призначення для несільськогосподарських потреб;
– захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, дотримання особливого режиму використання земель, що охороняються.
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