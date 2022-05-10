Кабмін посилив санкції за нелегальне використання ГМО

19:37 05 серпня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України анонсує найближчим часом підвищити штрафи за використання ГМО в надмірній кількості, що завдає шкоди людському організму і навколишньому природному середовищу.



У разі порушення правил і норм виготовлення продукції, штраф передбачений в розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб - близько 700-1000 неоподатковуваних мінімумів.



Планується і введення документації, якою розмежовуються повноваження органів держвлади в галузі поводження з ГМО, вдосконалюється система оцінки ризиків ГМО про можливий вплив на здоров'я людини і навколишнього природного середовища, впровадження європейських механізмів держреєстрації ГМО, вдосконалення вимог до маркування ГМ-продукції і правил з її простежуваності.



Є плани і посилення санкцій на ринку, де розміщення генетично модифікованої продукції з порушенням вимог законодавства карається штрафами для громадян в 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів, і для посадових осіб - 200-400 мінімумів.