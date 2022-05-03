Кабмін збільшив перелік звільнених від ПДВ товарів

Рішення українського уряду, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу, містять і низку заходів щодо зниження оподаткування на перелік товарів, у закупівлі яких країна має потребу в першу чергу. До таких податкових послаблень для сфери охорони здоров'я уряд вдається в черговий раз і вносить чергові зміни до постанови КМУ від 20.03.2020 р. № 224. Саме нею визначено перелік товарів (в т.ч. лікарських засобів, медичних виробів і/або медичного обладнання), необхідних для боротьби з COVID-19, операції з увезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від ПДВ.

Тому постановою КМУ від 02.12.2020 р. № 1178 (діє з 03.12.2020 р.) цей перелік поповнили окремими ліками для боротьби з COVID-19, а також вакцинами проти COVID-19.

Відповідною позицією доповнили і перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для боротьби з COVID-19, затверджений постановою КМУ від 20.03.2020 р. № 225. Це дозволить спростити їхню закупівлю за бюджетні кошти.

Минулого разу уряд вже доповнював перелік звільнених від ПДВ товарів, зміни в якому почали діяти з 17.11.2020 р.