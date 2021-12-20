Кабмін збільшив пенсії військовим

16:02 03 серпень Київ, Україна

03 серпня уряд прийняв рішення Кабінету міністрів про підвищення пенсій для сімей загиблих військових. Пенсійний фонд України зобов'язаний забезпечити належне фінансування.

Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника та розмір пенсії менше 7,8 тис. Грн. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім'ї, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі, що не досягає до 6,1 тис. Грн на кожного із зазначених членів сім'ї, - йдеться в повідомленні Кабміну.

Доплати отримають 9,6 тис. Членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших пошкоджень, отриманих під час участі в антитерористичній операції і операції Об'єднаних сил.