Кабмін збільшив пенсії військовим

16:02 03 серпень Київ, Україна

03 серпня уряд прийняв рішення Кабінету міністрів про підвищення пенсій для сімей загиблих військових. Пенсійний фонд України зобов'язаний забезпечити належне фінансування.

Фото: Кабинет министров повысил выплаты за погибших военных

Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника та розмір пенсії менше 7,8 тис. Грн. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім'ї, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі, що не досягає до 6,1 тис. Грн на кожного із зазначених членів сім'ї, - йдеться в повідомленні Кабміну.

Доплати отримають 9,6 тис. Членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших пошкоджень, отриманих під час участі в антитерористичній операції і операції Об'єднаних сил.