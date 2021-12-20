Кабмін затвердить мінімальні зарплати медиків та фармацевтів

11:53 16 грудень Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України показало попередню ухвалу українського уряду «Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників». Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.



Повідомляється, що норми закону мають запрацювати вже з 1 січня 2022 року.



Так, заробітна плата працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності встановлюється на рівні не нижче 20 тисяч гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою та 13500 гривень для посад спеціалістів з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.





