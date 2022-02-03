Кабмін затвердив умови угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

08:20 03 лютий Київ, Україна

Переговори щодо ослаблення торгових бар'єрів між країнами тривали останні дев'ять років та активізувалися у вересні 2020 року. Як повідомляє сайт Кабміну, за результатами переговорів Туреччина погодилася знизити до нуля митні ставки для понад 10,3 тисячі товарів, або 95 відсотків номенклатури українського експорту. Ще більш ніж на 1300 товарних позицій діятимуть тарифні квоти чи зменшені мита.



На початок переговорів Туреччина мала мита у розмірі 29 відсотків для українських товарів, українські ставки становили 5 відсотків. Досі на деяку українську агропродукцію діють турецькі ставки у понад 200 відсотків.



Пресслужба Кабміну повідомляє, що Україна погодилася зменшити до нуля митну ставку на турецькі зернові. За даними Держстату, це одна з незначних статей імпорту із Туреччини. За 11 місяців 2021 року їх було ввезено на суму лише пів мільйона гривень. Водночас, як зазначають в уряді, Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.



Водночас, з метою підтримки вітчизняної металургії, Київ зберіг за собою право застосувати експортне мито на вивіз брухту. Туреччина встановлює нульове мито на 60 відсотків номенклатури українських сталеварів, на 130 металургійних товарів мито зменшується до рівня нижче за російське, а ще на 167 товарів надаються квоти щонайменше в 411 тисяч тонн.



У рамках угоди Кабмін затвердив нові умови кооперації українських та турецьких компаній щодо спільної торгівлі на європейських ринках. Після набуття чинності угоди виготовлений в Україні з турецької сировини товар вважатиметься українським і зможе безмитно потрапити на ринки всіх європейських країн відповідно до сертифіката EUR1.



За даними Державної митної служби, товарообіг між Україною та Туреччиною у 2021 році виріс наполовину. Експорт становив 4,14 мільярда доларів, а імпорт – 3,23 мільярда доларів. Раніше у січні співголова групи з міжпарламентських зв'язків із Туреччиною Роман Грищук припускав, що угода сприятиме збільшенню торгівлі між країнами до 10 мільярдів доларів, тобто більш ніж на третину.



В уряді ж у середу оцінюють, що угода щорічно забезпечуватиме приріст українського ВВП на 2,2 відсотка, а доходів домогосподарств – на 2,6 відсотка.



Президент Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок у парламенті, проанонсував підписання договору вже цього тижня. Це може статися під час візиту до Києва президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана, який очікується у четвер, 3 лютого.