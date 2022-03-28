Кабмін затвердив прогноз по українській економіці - підйому цифр чекають не раніше наступного року

Світова економіка за прогнозами відомих аналітиків рухається вперед швидкими темпами. При цьому українські фахівці прогнозують, що докризовий рівень показників буде досягнуто лише в наступному році. Це стало зрозуміло виходячи зі схваленого Кабінетом Міністрів Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Згідно з базовим сценарієм, у 2022 році вона зможе вирости лише на 3,8%, в 2023-му зростання прискориться до 4,7%, в 2024-му - до 5%. Правда, в разі чергової ковідної хвилі, все може скластися ще сумніше.

Тарифи на гарячу воду і опалення в 2021-му зростуть на третину, у 2022-му - на 6%, в 2023-му - на 5%, в 2024-му - ще на 5%. Централізоване водопостачання та водовідведення подорожчає в 2021 році на 20%, у 2022-му - на 11%, в 2023-му - на 5%, в 2024-му - на 5%. Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчає відповідно на 10%, 10%, 5%, 5%.

При цьому якимось дивним чином інфляції доведеться тримати себе в руках. У Мінекономіки вважають, що в цьому році інфляція складе 9-10%, але потім ціни заспокояться. Індекс споживчих цін (грудень до грудня) складе 106,2% у 2022 році, 105,3% в 2023 році і 105% в 2024 році.

Що стосується національної валюти, то вона в очікуваннях Кабміну буде залишатися стабільною, і середньорічний курс долара складе в 2021 році 28,0 грн за долар, у 2022 році - 28,6 грн, в 2023-му - 28,8 грн, в 2024-му - 29,2 грн. І це будемо вважати першою гарною новиною.

Гарна новина полягає в тому, що за вже сформованою традицією заплановане серйозне зростання мінімалки, причому воно випередить не тільки інфляцію, але і зростання ВВП. У той час, як згідно з базовим сценарієм, у 2022-му ВВП виросте на 3,8%, в 2023-му - на 4,7%, в 2024-му - на 5%, мінімалка буде рости в півтора-два рази швидше. Згідно з прогнозом, мінімальна середньозважена зарплата виросте до 6550 грн у 2022 році (+8,4%), до 7176 грн в 2023 році (9,6%), до 7665 грн в 2024 році (6,8%).