Кабмін затвердив доплати пенсіонерам старше 75 років

17:03 16 вересень Київ, Україна

Близько 1 млн осіб потрапляє під постанову уряду про підвищення виплат для окремих категорій осіб у 2021 році.



Скільки

Пенсіонерам старше 75 років будуть виплачувати 400-500 гривень.



Постановою встановлюється з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати на 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень.



Якщо з урахуванням даної виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.



Кому

Повідомляється, що під цю програму потрапить близько 1 млн осіб.



Більш того, постановою продовжується на 2021 рік програма для осіб, яким виповнилося 80 років і більше, і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати на 2020 рік. Їм встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.



Що для цього потрібно

За розрахунками Міністерства фінансів на доплати пенсіонерам в такому обсязі потрібно 4,5 млрд гривень, і поки цих коштів в держбюджеті немає.



Попри це уряд прийняв постанову, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде шукати кошти.